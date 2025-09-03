Altınordu'da Bilal'in durumu belirsiz

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3'üncü hafta mücadelesinde pazar günü evinde 24Erzincanspor'la karşılaşacak Altınordu'da milli takıma giden stoper Bilal Demirağ'ın forma giyip giyemeyeceği belirsiz durumda. U17 Milli Takımı'nın Kocaeli'de cumartesi ve salı günü Moldova ile oynayacağı özel maçlar için milli takım kampına katılan 16 yaşındaki savunma oyuncu konusunda son kararı ay-yıldızlı teknik heyet verecek.

Altınordu, "Oyuncumuz milli takımın cumartesi günü Moldova ile oynayacağı ilk maçta görev almayacaksa Erzincanspor karşılaşması için takımımıza dönmesini istiyoruz" talebinde bulundu. Son kararı U17 Milli Takım Teknik Direktörü Selçuk Erdoğan'ın vereceği öğrenildi. Fenerbahçe'ye transferi son anda gerçekleşmeyen Bilal ilk hafta 90 dakika oynarken, geçen hafta ikinci 45'te görev yaptı.

