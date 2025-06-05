Altınordu'da Ege göze girdi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig temsilcisi Altınordu'da geride bıraktığımız sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen genç orta saha oyuncusu Ege Arslan, son dönemde adını ilk 11'e yazdırarak beğeni topladı. Sezonun ilk 2 haftasında ilk 11'de oynadıktan sonra devre arasına kadar yedek kulübesini mesken tutan 19 yaşındaki futbolcu devre arasında 3'üncü Lig ekibi Efeler 09 SFK'ya kiralandı.

Aydın temsilcisi ile sadece 1 maça çıkan Ege, teknik direktörlük görevine getirilen Ersan Parlatan'ın raporuyla kiralık sözleşmesini feshederek tekrar yuvaya döndü. Ersan Parlatan döneminde sadece 1 kez ilk 11'de şans bulan genç oyuncu, dümene teknik patron Namet Ateş'in geçmesinin ardından formayı kaptı. Teknik direktör Ateş, 5'i Play-Off olmak üzere son 7 karşılaşmada Ege'yi ilk 11'de görevlenirdi.

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