Altınordu'da eksik çok

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda 1461 Trabzon'a 2-1 yenilerek alt sıralardan uzaklaşma fırsatını kaçıran Altınordu'da cumartesi günü iç sahada lider Esenler Erokspor ile oynanacak zorlu maç öncesi eksikler teknik ekibi kara kara düşündürüyor.

Altyapı ağırlıklı kadrosuyla mücadele eden İzmir ekibinde genç oyuncuların milli takımlara gitmesi kurmayların elini daralttı.

Kırmızı-lacivertlilerde cezalı duruma düşen stoper Hasan'ın yanı sıra kaleciler Mert Furkan ve Arif, 20-26 Mart'ta Hırvatistan'da UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçlarına çıkacak U19 Milli Takımı'na katıldı.

Orta saha oyuncusu Ege ise 20-23 Mart'ta Antalya'da oynanacak özel maçlar için U18 Milli Takımı'na dahil oldu.

Dört oyuncusu milli takıma katılan Altınordu'da sakatlığı bulunan Furkan Metin'in durumu belirsiz.