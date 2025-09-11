Altınordu'da gözler Adana deplasmanında

İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 1 puanla son sırada yer alan Altınordu, 4'üncü haftada cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana 01 FK maçına odaklandı. Teknik direktör Namet Ateş, zor bir müsabaka oynayacaklarını ve İzmir'e puanla dönmek istediklerini söyledi. Geçen hafta iç sahada 1-0 kaybettikleri 24Erzincanspor karşılaşmasında 13 şut atmalarına rağmen golü bulamadıklarını belirten genç teknik adam, "Tecrübesizlik nedeniyle skor üretemedik. Oyunu domine edip galip gelememek bizi çok üzdü" diye konuştu.

Grupta 5 puan toplayan 4'üncü sıradaki Adana 01 FK'nın yaptığı transferlerle iddiasını ortaya koyduğunu dile getiren Altınordu Teknik Direktörü Ateş, "Adana takımı bu ligde yukarılara oynayacak. Kadro alternatifleri çok fazla. Bu maç bizim için daha zor geçecek. Ama zor maçlara ve zor rakiplere karşı da planlarımız var. Geçen sene Play-Off'larda bunu kanıtladık. Planlarımız gerçekleştiğinde bir sonuç alabiliyoruz ve iyi oyun oynayabiliyoruz. En iyi bir şekilde deplasman da olsa oynayıp oradan iyi bir sonuçta dönmek istiyoruz" dedi.

