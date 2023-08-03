Altınordu'da hedef iyi başlangıç

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 26-27 Ağustos'ta başlayacak sezonun ilk maçında Nazilli Belediyespor'u konuk edecek Altınordu'da teknik direktör Atilla Küçüktaka, sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini vurguladı.

2'nci Lig'de 9 yıl aradan sonra mücadele edecek İzmir ekibinin tecrübeli çalıştırıcısı, "Hem ligimizle hem rakiplerle ilgili çok önemli bilgiler topluyoruz. Kolay olmayacak tabii ki. Çünkü uzun zamandır yukarıdaki ligde mücadele ettik. Şimdi bu lige geldik. İlkler her zaman çok zordur" diye konuştu.

İlk maçı hangi takımla oynadıklarının önemli olmadığını anlatan Küçüktaka, "Gerçekten çok zor olacak. Biz de o zorluğa karşı çok iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Lige kadar maksimum düzeyde hazır hale gelip, lige de çok iyi başlayarak çok iyi götürmek istiyoruz. Özellikle ilk periyoda iyi başlamak önemli. Bunu başardığımız takdirde takımımızın istediğimiz özgüvenini, moralini, coşkusunu artıracağımızı ve lige ağırlığımızı koyacağımızı düşünüyorum. Kim ne kadar iddialıysa biz de o kadar iddialıyız" dedi.

"ALIŞKIN OLDUĞUMUZ BİR SAHA"

Lig maçlarını bu sezon Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı yerine Torbalı'daki kendi tesisleri olan Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynayacak Altınordu, saha avantajını iyi kullanmayı hedefliyor. Bu sezon kulüp olarak ilkleri yaşayacaklarını ifade eden teknik patron Atilla Küçüktaka, "Maçlarımızı kendi tesisimizde, Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynamak bunlardan biri olacak. Bu sahayı en avantajlı şekilde lehimize kullanmak istiyoruz. Buraya gelecek her takımın inanılmaz çok zorlandığı bir saha haline getireceğiz. Zaten yıllardır alışkın olduğumuz bir saha. Bize çok önemli artılar sağlayacaktır" yorumu yaptı.

Altınordu'da A takım oyuncuları Mert Furkan Bayram, Furkan Yöntem ve Yusuf Talga, U19 Milli Takımımızın 6-10 Ağustos tarihlerinde Erzurum'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna davet edilirken, teknik direktör Küçüktaka milli takımlara daha fazla oyuncu yollayacaklarını söyledi. Küçüktaka, "Şimdilik 3 milli oyuncu gönderdik. Ağustos ayının içinde gerçekleştirilecek bu kamp hazırlık kampı. U19 Milli Takımımızı önemli bir şampiyona bekliyor. Biz o sayıyı çok daha fazla yukarıya çekeceğimizi düşünüyoruz. 3, 4, 5 belki daha fazla. Ümit Milli Takımımız için de çok güçlü aday oyuncularımız var" şeklinde konuştu.

"HAK EDEN FORMAYI KAZANACAK"

"Herkesin hak ederek kazandığı bir Altınordu forması olacak" diyen teknik direktör Atilla Küçüktaka, "Gençlerimizin çok iddialı olması bize gelecek adına çok büyük umut veriyor. Altınordu gelecekte yukarıya ulaşacak Türk futbolunun en büyük genç oyuncu havuzuna sahip kulübü. Biz de bunu en verimli şekilde kullanmak istiyoruz. Kaleci departmanındaki başarımızın aynısını A takıma yansıtacağız. Biraz zaman alacak ama biz aynı sistemi, aynı yöntemi orada da başarıyla uygulayacağımızı düşünüyoruz. Kesinlikle sonuç alacağız" dedi.