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Altınordu'da Korkmaz memnun

Ajans Haberleri
  • 21.07.2024 13:13
  • Giriş: 21.07.2024 13:13
  • Güncelleme: 21.07.2024 13:13
Kaynak: DHA
Altınordu'da Korkmaz memnun

TFF 2'nci Lig'de sezona Kocaeli Kartepe kampında hazırlanan Altınordu'da Sportif Direktör Murat Korkmaz, güzel bir çalışma ortamı yakaladıklarını söyledi.

Geçen sezonun aksine bu yıl sezon başında kadrosunu özellikle gurbetçi oyuncu transferleriyle yenileyen kırmızı-lacivertli ekipte Korkmaz, "Kamp sürecimiz güzel geçiyor. Öncelikle takımda uyumu sağlamaya çalışıyoruz, sonra oyunu oturtmaya çalışacağız. Kampta 2 önemli hazırlık maçı oynayıp eksiklerimizi göreceğiz. Sonrasında İzmir'de Metin Oktay Yerleşkesi'nde üçüncü etap çalışmalarına başlayacağız" dedi.

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