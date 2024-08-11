Altınordu'da tek eksik Furkan

TFF 2'nci Lig kulüplerinden Altınordu'da yeni sezon öncesi 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Yöntem dışında eksik olmadığı öğrenildi. Geçen sezon çapraz bağ sakatlığı yaşayan genç futbolcunun hafif düz koşular yaptığı ve en kısa sürede takıma katılacağı belirtildi.

Temmuz ayında U19 Milli Takımı'na davet edilen Furkan, U19 Avrupa Şampiyonası müsabakalarında görev yapmamasına rağmen ay-yıldızlı ekibin kamp kadrosunda yerini almıştı.

Futbola başladığı Altınordu dışında başka bir kulüpte forma giymeyen Furkan, geçen sezon 2'nci Lig'de 15 maçta 1 gol, 2 asistle oynamıştı.

Genç futbolcunun bu sezon yeniden takımın en önemli isimlerinden biri olması bekleniyor.

Altınordu'da U19 Avrupa Şampiyonası’nın ardından takımla çalışmalara başlayan genç futbolcu Hasan Berat Kayalı, en büyük hayalinin kulübe vefa borcunu ödedikten sonra transfer yapmak olduğunu söyledi.

Ay-yıldızlı ekipten döndükten sonra 1 haftadır takımla çalıştığını dile getiren 19 yaşındaki defans oyuncusu, "Olcay Şahan hocamız gerçekten kariyeri ile çok büyük bir insan. Tüm takım olarak ondan öğreneceğimiz çok şey var. Takım olarak da şampiyonluk hedefine kilitlendik. Tek hedefimiz şampiyonluk" dedi.