Altınordu'da yeniler kulübede

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 7 maçta 3 beraberlik, 4 yenilgi alarak düşme hattında çakılı kalan Altınordu'da yeni transferlerin büyük bölümü yedek kulübesini mesken tuttu. İzmir temsilcisinin kadrosuna kattığı 7 futbolcudan sadece gurbetçi stoper Birhan Elibol istikrarlı bir görüntü sergiledi. Avustralya doğumlu 22 yaşındaki savunmacı yeni sezon öncesi hazırlıklarda yer alan tek isim olarak formayı kaptı. Lisansı yetişmemesi nedeniyle ilk haftayı kaçıran Birhan, daha sonra oynanan 6 maçta ilk 11'de şans buldu.

Kırmızı-lacivertli takımın yeni oyuncularından 20 yaşındaki gurbetçi stoper Alper Emir Aksay sadece 1 kupa maçında oynadı. Sol kanat Berat Kalkan (22), kupada 45 dakika oynarken, ligde 13 dakika şans buldu. Sağ bek Fırat Başkaya (19) ligde 2 maçta 19 dakika, kupada 45 dakika sahada kaldı. Kupada 90 dakika görev yapan orta saha oyuncusu Anıl Balakkız (27), ligde 6 maçta sadece 1 defa 11'de sahaya çıkıp 225 dakika oyunda kaldı. 10 numara Kerim Avcı (36), kupada 19 dakika oynayıp, ligde 3 maçta oyuna sonradan girerek 94 dakikada süre aldı. Kupada 90 dakika çıkaran santrfor Serkan Dursun (24), ligde 3 maçta 1 kez 11'de şans bulup toplam 147 dakika forma giydi.

