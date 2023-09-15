Altınordu'da Yusuf Acer döndü

TFF 2'nci Lig ekibi Altınordu, transferin son gününde altyapısından çıkan eski futbolcusu Yusuf Acer'i yuvaya döndürdü.

Kırmızı-lacivertlilerde 4 sezon A takımda forma giydikten sonra 2019 yılında Çaykur Rizespor'a transfer olan 26 yaşındaki sol bek, transferin son gününde imza attı.

Altınordu'dan gittiği Süper Lig ekibi Rize'de ağır bir sakatlık problemi yaşayan Yusuf, Erzurumspor ve Akhisarspor'un ardından son olarak geçen sezon ikinci yarıda Muşspor'da oynadı.