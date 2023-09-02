Altınordu'da Yusuf Can sevinci

TFF 2'nci Lig temsilcisi Altınordu'da sol bek Yusuf Can Esendemir'in iyileşmesi keyifler yerine getirdi.

Geçen haftaki Nazilli Belediyespor maçında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan savunma oyuncusunun tedavisinin sona erdiği ve takımla çalışmalara başladığı belirtildi.

Kırmızı-lacivertlilerde hafif sakatlıkları bulunan Emre Oymak ile Altar Han Hidayetoğlu'nun önümüzdeki hafta takıma katılması bekleniyor. Öte yandan İzmir ekibi bay geçtiği haftada kamp yapmak için gittiği Burdur'da yarın Mısır Premier Lig takımı Pyramids FC ile hazırlık maçı oynayacak.