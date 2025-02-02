Altınordu'dan Kartalkaya kararı: Yatılı oyuncu barındırmayacak

Altınordu Futbol Kulübü, yatılı oyuncu barındırmama kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bolu-Kartalkaya yangını faciası sonrası, Altınordu FK olarak yatılı oyuncu barındırmama kararı almış bulunuyoruz" ifadesi kullanıldı.

Yatılı olarak futbol eğitimine devam etmekte olan oyuncuların, ailelerinin İzmir'de ikamet imkanı sağlamaları halinde kulüpte futbol eğitimine devam edebilecekleri belirtildi.

Aileleri tarafından İzmir'de ikamet imkanı sağlanamayan oyunculara, futbol eğitimine başka kulüplerde devam etmeleri için yardımcı olunacağı kaydedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbol Kamuoyuna duyurulur; Bolu-Kartalkaya yangını faciası sonrası, Altınordu FK olarak yatılı oyuncu barındırmama kararı almış bulunuyoruz. Yatılı olarak futbol eğitimine devam etmekte olan oyuncularımız, ailelerinin İzmir’de ikamet imkanı sağlamaları halinde, kulübümüzde futbol eğitimine devam edebilirler… Aileleri tarafından İzmir’de ikamet imkanı sağlanamayan oyuncularımıza, futbol eğitimine başka kulüplerde devam etmeleri yolunda yardımcı olacağız. Bilgilerinize sunarız."