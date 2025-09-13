Altınordu'dan son dakikada 3 transfer

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, transfer döneminin son anlarında kadrosuna 3 takviye daha yaptı. İzmir temsilcisi, geçen sezon 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'dan 35 yaşındaki eski forvet arkası Kerim Avcı'nın yanı sıra 3'üncü Lig takımı Etimesgutspor'dan sol kanat Berat Kalkan (22) ve bu sezon Karacabey Belediyespor'da 1 maça çıkan santrfor Serkan Dursun (24) ile sözleşme imzaladı. Kırmızı-lacivertliler, 1'er yıllık imza atan 3 gurbetçi futbolcuyu aldığını henüz duyurmazken, transferler Türkiye Futbol Federasyonu'nda resmiyete kavuştu.

Almanya doğumlu Kerim, 2014-15'in ikinci devresi ve 2017-18 sezonunda Altınordu formasıyla toplam 21 gol kaydetti. Kasımpaşa'da profesyonel olan Berat, önceki sezon Karşıyaka'da top koşturdu. Kocaelispor'a transfer olan Serdar Dursun'un kardeşi olan Serkan Dursun geçen sezon devre arasında Sakaryaspor'dan transfer olduğu Almanya Bölgesel Lig takımı Bremer SV'de 14 maçta 7 gol attı. Dış transferde daha önce Alper Emir Aksoy, Birhan Elibol, Fırat Başkaya ve İzlem Anıl Balakkız ile el sıkışan Altınordu toplam 7 takviye yapmış oldu.