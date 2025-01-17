Altınordu deplasmanda İnegölspor'la oynuyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi 35 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Altınordu yarın ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda 19 puanı bulunan 11'inci sıradaki İnegölspor'la kozlarını paylaşacak. İnegöl İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Ahmet Resuloğlu düdük çalacak. Kırmızı-lacivertli takımda sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Kaan Baysal ile tedavisi süren santrfor İlkan Sever forma giyemeyecek.

Ligin ilk haftasında evinde İnegölspor'u 2-0 mağlup eden İzmir temsilcisi deplasmanda da kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Ara transfer döneminde Ege, Hasan Berat, Arif Asaf, Furkan Emin, Tahsin, Mustafa ve Sercan'ı kiralık olarak gönderen Altınordu dış transferde Efeler 09 SFK'dan forvet arkası Uğur Çetinkaya ve Almanya ekibi TS Dortmund'dan santrfor Koray Dağ ile sözleşme imzaladı.