Altınordu deplasmanda puan peşinde
Kaynak: DHA
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Zonguldak Kömürspor'u 3-0 yenerek küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 9'a çıkaran Altınordu yarın deplasmanda ligin iddialı ekiplerinden 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya gelecek. Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 31'inci haftanın açılış maçında Berkan Çetin düdük çalacak.
İzmir ekibinde sarı kart cezalısı stoper Alperen dışında eksik yok. Grupta 31 puanla 14'üncü sırada yer alan kırmızı-lacivertliler, 52 puanı bulunan 5'inci basamaktaki Karadeniz ekibini yenerek dış sahadaki 9 maçlık galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor. İlk yarıda İzmir'de oynanan müsabaka 2-2 sona ermişti.