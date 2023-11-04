Altınordu evinde 3'te 3 peşinde

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçında Kırklarelispor'u 4-0, Zonguldak Kömürspor'u 3-1 (D) mağlup ederek düşme hattından kurtulan 10 puanlı Altınordu yarın evinde Play-Off hattında yer alan 20 puanlı 1461 Trabzon FK karşısında galibiyet serisini 3 haftaya çıkarmaya çalışacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 12'nci hafta mücadelesini Burak Akdağ yönetecek. Bilet fiyatları 150 TL olarak belirlendi.

Geçen hafta deplasmanda Zonguldak Kömürspor önünde önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Altınordu Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka, "Bundan sonra yine maç maç bakmak zorundayız, bundan sonra sıralamada üstümüzde bulunan güçlü rakipler ile karşılaşacağız. İlk hedefimiz 1461 Trabzon, yakalamış olduğumuz güven, moral ve oyun kalitesini yine göstermek istiyoruz. Umarım bu maçtan da çıkışımızı devam ettiren bir skorla ayrılacağız" dedi.