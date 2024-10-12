Altınordu evinde 4’te 4 peşinde

Maçın biletleri 250 TL’den satılacak. İzmir ekibinde U20 Milli Takımı’nda kalan Furkan Yöntem forma giyemeyecek. Ay-yıldızlı ekipten dönen Serhat, Sami, Burak ve İlkan ise görev yapabilecek. Teknik Direktör Olcay Şahan, “Evimizde çıktığımız 3 maçı kazandık. Bundan önceki maçlarda olduğu gibi taraftarlarımızı yanımızda görüp onların desteği ile bu maçı da kazanarak onlara galibiyet armağan etmek istiyoruz” dedi.