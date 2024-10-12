Altınordu evinde 4’te 4 peşinde
TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta geçen hafta deplasmanda Sincan Belediyesi Ankaraspor’la 0-0 berabere kalarak 3’üncü dış saha maçından da 1 puanla ayrılan Altınordu, yarın evinde lider GMG Kastamonuspor karşısına iç sahada 4’te 4 yapma hedefiyle çıkacak. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası’nda saat 15.30’da başlayacak müsabakada Sincan Özcan düdük çalacak.
Kaynak: DHA
Maçın biletleri 250 TL’den satılacak. İzmir ekibinde U20 Milli Takımı’nda kalan Furkan Yöntem forma giyemeyecek. Ay-yıldızlı ekipten dönen Serhat, Sami, Burak ve İlkan ise görev yapabilecek. Teknik Direktör Olcay Şahan, “Evimizde çıktığımız 3 maçı kazandık. Bundan önceki maçlarda olduğu gibi taraftarlarımızı yanımızda görüp onların desteği ile bu maçı da kazanarak onlara galibiyet armağan etmek istiyoruz” dedi.