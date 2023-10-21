Altınordu evinde Kırklarelispor'a karşı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde deplasmanda Kırşehir FK'ya 1-0 yenilerek 8'inci maçında da galibiyetle tanışamayan ve sondan 2'nci sıraya gerileyen Altınordu, yarın evinde düşme hattının hemen üzerindeki Kırklarelispor'la karşı karşıya gelecek.

Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakada Can Cengiz düdük çalacak.

Maçın bilet fiyatları ev sahibi seyircisi için 150, deplasman seyircisi için 120 TL olarak belirlendi. Ali Özgün'ün kadro dışı kaldığı İzmir ekibinde iyileşen Emre, Furkan Metin ve Onur forma giyebilecek.

Altınordu ligde 8 maçta 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle 4 puan toplayın 18'inci sırada yer alırken, Kırklarelispor ise 9 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgiyle 5 puan toplayıp 15'inci sırada yer buldu.

