Altınordu, Fethiyespor deplasmanında
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İZMİR, (DHA)
2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Beykoz Anadoluspor'la 1-1 berabere kalarak 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Altınordu yarın deplasmanda Fethiyespor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 26'ncı hafta maçını Birkan Altındaş yönetecek. Ligde 48 puanla 3'üncü sırada yer alan İzmir temsilcisi, 30 puanı bulunan 10'uncu basamaktaki Fethiye ekibini yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Ligde ilk yarının son haftasından bu yana 8 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Fethiyespor da 3 puan özlemine son vermeyi hedefliyor. Konuk ekip kırmızı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Yusuf, ev sahibi lacivert-beyazlılarda sarı kart cezalısı Berkay forma giyemeyecek.