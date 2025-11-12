Altınordu filesinde ayrılık

İZMİR, (DHA) - KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Altınordu'da başantrenör Levent Matmeriçli ile yollar ayrıldı. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım başantrenörümüz Levent Matmeriçli ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Değerli hocamıza kulübümüze kazandırdığı şampiyonluk ve emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. İzmir temsilcisi geçen sezon takımı 2'nci Lig'den 1'inci Lig'e çıkarmıştı. Altınordu şimdiye kadar oynadığı 7 maçta 6 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı.

