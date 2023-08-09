Altınordu gençleşti

TFF 2'nci Lig'e düşen Altınordu'nun yaş ortalaması da iyice düştü. Geçen sezon 1'inci Lig'de özellikle ara transfer döneminde aldığı tecrübeli oyuncularla yaş ortalaması bazı maçlarda 28'e kadar yükselen İzmir ekibi, 9 yıl sonra döndüğü 2'nci Lig'de gençleşme yoluna gitti. Kırmızı-lacivertlilerin yaş ortalaması bu sezon 21'e indi.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, takımın küme düşmesinin ardından kulübü devretme kararı alıp, daha sonra bu kararından vazgeçmesine rağmen büyük değişim için düğmeye bastı. Altınordu bu süreçte Ali Özgün dışındaki tüm tecrübeli oyuncularıyla vedalaşırken, kadronun büyük bölümü altyapıdan yetişen gençlerle takviye edildi. Geçen sezon tecrübe kazanmaları için alt liglere kiralık gönderilen gençler, bu sezon A takım kadrosuna dahil edildi. Altınordu'nun en yaşlı oyuncusu yeni transfer Arif Morkaya oldu.

İzmir ekibine geri dönen 34 yaşındaki Arif'i 33 yaşındaki Ali Özgün ve 28 yaşındaki Onur Toprak takip etti. Altınordu'nun kadrosu bu 3 isim dışında 23 yaş altı oyunculardan oluştu. Kırmızı-lacivertlilerin en genç ismi ise profesyonel sözleşme imzalayan 17 yaşındaki Yusuf Talga oldu.

YUSUF YALÇIN, DİYARBEKİRSPOR'DA

Altınordu'da sözleşmesinin sona ermesiyle yuvadan uçan altyapı patentli stoper Yusuf Yalçın Arslan, kırmızı-lacivertlilerin 2'nci Lig Beyaz Grup'taki rakiplerinden Diyarbekirspor'la sözleşme imzaladı. Diyarbekirspor geçen sezon ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinin ardından hakları saklı kalmak üzere ligden çekilmişti.