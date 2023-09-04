Altınordu, hazırlık maçında Pyramids FC’ye kaybetti
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, hazırlık maçında Burdur’da karşılaştığı Mısır Süper Lig takımlarından Pyramids FC’ye 1-0 mağlup oldu.
Geçtiğimiz hafta TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki ilk maçında Nazilli Belediyespor’a evinde 3-2 yenilen Altınordu, Bay geçtiği ikinci haftayı Burdur’da kampa girerek değerlendirdi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tesislerinde 3 gün kamp yapan kırmızı-lacivertliler, kampın son gününde aynı yerde Mısır Süper Lig ekiplerinden Pyramids FC ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Mısır temsilcisi ikinci yarıda bulduğu golle müsabakayı 1-0 kazanmayı başardı.
Öte yandan Altınordu, ligde bu hafta deplasmanda oynayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı maçının hazırlıklarına Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde devam edecek.