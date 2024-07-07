Altınordu ile Efeler 09 SK arasında işbirliği anlaşması yapıldı

Altınordu Futbol Kulübü, TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler SK 09 ile genç futbolcuların profesyonel liglerde mücadele etmesi konusunda işbirliği anlaşması gerçekleştirdi.

Öz Kaynak Sistemi’nden sayısız futbolcu yetiştiren İzmir ekibi, kadrosunda değerlendiremediği bazı oyuncuları Efeler SK 09’a verecek. Sait Altınordu Tesisleri’nde Altınordu FK Başkan Seyit Mehmet Özkan ile Efeler 09 SK Başkanı Mahmut Gözüaçık bir araya gelerek işbirliğinin detaylarını paylaştı.

Efeler SK 09 Kulübü ile genç futbolcuların gelişimi ile ilgili yeni bir döneme imza atacaklarını dile getiren Başkan Özkan, "Mahmut Gözüaçık ile uzun yıllardır tanışıyoruz. Kendisi de bizim misyonumuz ile hareket eden bir spor adamı. Şu anda Efeler 09 SK yönetimini devraldı. Efeler SK 09 geçen yıl üçüncü ligde play-off oynadı ve çekirdek kadrosunu da koruyor. Bu sezon U19 Elit A Ligi’ne katılmama kararı aldık. Kadromuzda U19 Ligi’nde oynayacak 12 oyuncumuz var ve bunları Efeler SK 09’Un üçüncü lig kadrosunda değerlendirmeye karar verdik. Bunun nedeni de Akademi Ligleri’nde maalesef istenilen kora kor mücadele olmuyor. Genç oyuncularımızın gelişimi çok yavaş oluyor hatta bazı maçlarda geriliyor bile. Bu anlamda TFF’nin Akademi Ligleri’ni daha yüksek seviyeye çıkaracak uygulamalar yapması lazım" dedi.

Yapılan anlaşma ile birlikte genç futbolcularımızın daha çabuk gelişim sağlayacağını vurgulayan Başkan Özkan, "TFF 3. Lig’de puan mücadelesi olacak. Ligden düşenler, yükselenler olacak. Şehir ve belediye takımlarının olduğu profesyonel ligde oyuncularımız daha çabuk gelişim sağlayacak. Futbolcularımız, akademi liglerinde olduğu şekilde “mış gibi" değil de meslek bilinçlerini gerçekten daha hızlıca öğrenecekler" diye konuştu.

Yeni sistemde her iki tarafın ‘kazan kazan’ formülü ile birlikte hareket edeceğini dile getiren Başkan Özkan, "Biz gençlerimizi oynaması için bir kulübe gönderdiğimiz zaman orada oynatmıyorlar çünkü herkesin derdi galip gelmek. Kimsede takımın içine gençleri atayım onları kazanayım derdi yok. Gençlerimiz bir takıma kiralık gittiği zaman o takımda tecrübeli oyuncuların arkasında bekliyor. Oyuncu oynamazsa sadece antrenmanla gelişmiyor. Bu işbirliği sayesinde her iki taraf da kazanacak. Bizim gençlerimizi kadrosunda değerlendirecek Mahmut Gözüaçık ve yönetimine teşekkür ediyorum. Hep beraber A Milli Takımlara gidecek oyuncular yetiştireceğiz. Kendisine üstün başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Özkan, projenin geçmişte gerçekleştirmiş oldukları Niğde Anadolu FK gibi bir pilot takım anlaşması olmadığını vurgulayarak, "Niğde projemiz doğruydu ama uzakta olduğu için verimli olmadı. Şu anda Efeler SK 09 ile yaptığımız anlaşma bir pilot takım anlaşması değil. Yapılan anlaşma bir işbirliği anlaşması" dedi.

Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile tanışıklılığının geçmişe dayandığını dile getiren Efeler SK 09 Başkanı Mahmut Gözüaçık da "Seyit Mehmet Özkan, Türkiye’nin en iyi akademisini kurdu. Bizler de çocuk futbol yetiştiriciliği yaptık. O dönemde birçok ismi Altınordu’ya verdik. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Altınordu ve Seyit Mehmet Özkan ile yol arkadaşlığı yaptım. Kendisinden birçok şey öğrendim. Efeler SK 09 yönetimini devraldıktan sonra geçen sene yarı finalde kaybettik. Bu sezon iyi bir kadroyla sezona başlayacağız" diye konuştu.

Gözüaçık, yapılan işbirliği hakkında da şunları ifade etti:

Misyon ve vizyonu uygun iki takım olarak işbiriliğine gittik. Şu anda Altınordu’dan kadromuza katacağımız oyuncuların bazılarını geçmişte biz Altınordu’ya vermiştik. O yüzden bizlerin kadrosuna katılacak oyuncularımız rahat olsun. Altınordu’nun misyonu ve vizyonu ile beraber hareket eden bir kulübe gelecekler. Tek hayalimiz bu… Gençlerimizin yetişmesi ve milli takımlara yükselmesi."

Başkan Gözüaçık, Efeler SK 09 yönetimini devraldıkları süreçte Play-off’lar döneminde kendilerine tesislerini açan Seyit Mehmet Özkan’a bir kez daha teşekkür ederek, "Kazan kazan sisteminde hep beraber kazanacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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