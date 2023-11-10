Altınordu, lider Erokspor deplasmanında

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yarın lider Erokspor’a konuk olacak. Kırmızı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek alt sıralardan kurtulmak istiyor.

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 13. hafta müsabakasında yarın Erokspor’a konuk olacak. Zorlu mücadele Esenler Erok Stadyumu’nda saat 14.00’de başlayacak.

Bu zorlu karşılaşmayı Burdur bölgesinden Alper Orhan yönetecek. Orhan’ın yardımcılıklarını Mert Baykal ve Kerem İlitangil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Halil Erdoğan olacak.

Karşılaşma öncesinde 11 puanla ligde 13. sırada yer alan Altınordu, lider Erokspor’u yenerek alt sıralardan kurtulmayı hedeflerken, ev sahibi Erokspor ise İzmir temsilcisi ile yapacağı maçı hatasız geçerek zirve yürüyüşünü tam gaz devam ettirmek istiyor.

Öte yandan Altınordu’da sarı kart cezalısı stoper Mert Özmen, sakatlığı bulunan sol bek Yusuf Acer ve geçtiğimiz aylarda disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Ali Özgün karşılaşmada forma giyemeyecek.