Altınordu, ligde kalmayı garantiledi

Altınordu, sahasında Yeni Mersin İdmanyurdu’nu 2-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta kalmayı matematiksel olarak garantiledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 36. hafta mücadelesinde Yeni Mersin İdman Yurdu ile karşı karşıya geldi.

İzmir ekibi, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanan müsabaka 2-0 kazandı ve bitime 2 hafta kala matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi.

Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka, kümede kaldıkları için oyuncularını tebrik ettiğini belirterek, “Bu sezon bizim için oldukça zorlu ve sıkıntılı geçti. Yeni bir ligde oynadık. Birçok oyuncumuz bu ligde ilk kez forma giydi. Genç oyuncular olarak bazı zorluklar yaşadık. Fakat bu zorluklara rağmen ligde kalmayı başardık. Göstermiş olduğunuz mücadeleden dolayı sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan gelecek hafta Karacabey’e konuk olacak Altınordu, son hafta da Ankaraspor’u konuk edip sezonu tamamlayacak.