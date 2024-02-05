Altınordu, nefes aldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 4 haftadır galibiyete hasret kalan Altınordu, 23. hafta mücadelesinde Bursaspor’u iç sahada mağlup ederek, düşme hattından biraz da olsa uzaklaşmayı başardı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki 23. hafta mücadelesinde Bursaspor ile karşı karşıya gelen Altınordu, rakibini 2-0 mağlup ederek 4 haftalık aradan sonra galibiyetle tanışmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte puanını 20’ye çıkartan Altınordu, biraz da olsa düşme hattında uzaklaşmayı başardı.

Müsabakaya dair açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka, sezon başından beri gelişen ve öğrenen bir takımla yollarına devam ettiklerini belirterek, “Sezonun ilk başlarında bu ligin yabancısı olduğumuz ve genç oyuncularımız fazla olduğu için bocaladık. Haftalar geçtikçe de lige ısınırken oyuncularımız da maç tecrübesi kazanmaya başladı. Maçlarda zaten ağırlıklı olarak öz kaynak sistemimizden yetişen oyuncularla oynuyoruz. Takım içindeki abi pozisyonundaki futbolcularımız da gençlerimize örnek oluyor. Zaman zaman ligde inişli çıkışlı grafikler yaşıyoruz. Birçok maçta oyuncularım rakipleriyle birebir mücadele ediyor. Bazı maçlarda şanssızlık bazı maçlarda tecrübesizlik nedeniyle istediğimiz sonuçları alamadık. Bireysel hatalardan birçok maçta puan kaybettik. İleri uçta gol pozisyonlarına girsek de atamadık. Ancak Bursaspor maçında iyi bir oyun ve skorla rahat bir nefes aldık” diye konuştu.