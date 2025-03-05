Altınordu'nun 3 kayıp transferi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bir üst lige yükselme hedefiyle mücadele eden Altınordu'nun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 7 futbolcudan 3'ü bir kez bile forma şansı bulamadı. Görkem, Selahattin ve Alparslan kırmızı-lacivertli formayla siftah yapamadı. İzmir temsilcisinin 29 Ocak'ta Giresunspor'dan kiraladığı 21 yaşındaki sol bek Görkem Akdere, sadece Isparta 32 Spor deplasmanında kadroya alınırken, bu maçta süre bulamadı.

Kırmızı-lacivertli kulübün 7 Şubat'ta transferini duyurduğu 18 yaşındaki gurbetçi santrfor Selahattin Çankırlı, ilk kez geçen haftaki Beykoz Anadoluspor maçında kadroda yer bulsa da 90 dakikayı kulübede tamamladı. Altınordu'nun 23 Ocak'ta sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki gurbetçi ön libero Alparslan Baran, Kırklarelispor ve Ankaraspor maçlarında 21 kişilik kadroda yer almasına rağmen şans bulamadı. Alparslan geçen sezon çapraz bağ sakatlığı yaşadı.

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