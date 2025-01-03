Altınordu'nun Antalya kampı başladı

Lider Sarıyer'in 6 puan gerisinde yer alan İzmir temsilcisi ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle şampiyonluk ipini göğüslemeye çalışacak. Kırmızı-lacivertli takımın teknik direktörü Olcay Şahan ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini söyledi.

Ligin ikinci yarısının genel olarak daha zor geçtiğini belirten genç teknik adam, "İnşallah bu sezon Altınordu'nun sezonu olur. İlk yarıdaki performansın üstüne daha iyi bir performans ekleyebilmek için çalışmalara başladık. Ligin ikinci yarıları genelde daha zor geçer. O yüzden de bu kamp sürecini çok iyi atlatmamız lazım. Sakatsız, belasız bir kamp dönemi geçirmek istiyoruz. Kamp süresince üç tane hazırlık maçı oynayacağız. Kampımız güzel başladı, inşallah güzel sona erer" diye konuştu.