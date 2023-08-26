Altınordu'nun konuğu Nazilli Belediyespor

TFF 2'nci Lig'de 9 yıl aradan sonra mücadele edecek Altınordu, Beyaz Grup'taki ilk maçında yarın evinde Nazilli Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Bu sezon iç saha maçlarını Torbalı'daki kendisine ait olan Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynama kararı alan İzmir ekibi, 17.00'de başlayacak randevuda rakibini Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda konuk edecek.

Müsabakanın bilet fiyatları Altınordu taraftarı için 150, misafir seyirci için 120 TL olarak belirlendi. Altınordu tribünü 450, misafir tribün ise 48 kişilik.

Altyapı ağırlıklı kadrosunu Arif Morkaya, Onur Toprak ve Keni Var Uzun'la takviye eden Altınordu'da kaleci baş antrenörüyken teknik direktörlük görevine getirilen Atilla Küçüktaka ilk maçına çıkacak.

Kulüp devrinin geç gerçekleşmesi nedeniyle sezona sıkıntılı başlayan ve art arda transferler yapan Nazilli Belediyespor'un yeni teknik patronu Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu da ilk heyecanını yaşayacak. İki çalıştırıcı da teknik direktörlük kariyerlerinin ilk karşılaşmalarına çıkacak.