Altınordu'nun rakibi Kastamonuspor
İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını gol atamadan kaybeden düşme hattında 18'inci sıradaki Altınordu yarın 13'üncü hafta mücadelesinde deplasmanda 9'uncu basamakta yer alan Kastamonuspor'la karşılaşacak. Gazi Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadelede Berkay Ağış düdük çalacak. İzmir temsilcisinde bahis soruşturması nedeniyle hak mahrumiyeti cezası alan 7 futbolcu kadroda yer almayacak.
Kırmızı-lacivertlilerde 9 ay ceza alıp sezonu kapatan Uğur'un yanı sıra 3'er ay ceza alan İzlem Anıl, Mustafa, Arif, 45'er gün ceza verilen Tugay, Hasan Berat ve Umut görev yapamayacak. Hafif sakatlığı bulunan Kerim Avcı'nın durumu maç saatinde netleşecek. Ligde galibiyeti bulunmayan 4 puanlı Altınordu, 18 puanlı Kastamonu ekibini yenerek moral bulmak istiyor.
FOTOĞRAFLI