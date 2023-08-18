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Altınordu'nun son rakibi Akhisarspor

Ajans Haberleri
  • 18.08.2023 10:55
  • Giriş: 18.08.2023 10:55
  • Güncelleme: 18.08.2023 10:55
Kaynak: DHA
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Altınordu'nun son rakibi Akhisarspor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesi 4'üncü ve son hazırlık maçında yarın 3'üncü Lig temsilcisi Akhisarspor'u konuk edecek.

İzmir ekibinin Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi Gündüz Tekin Onay Sahası'nda oynanacak özel karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Oynadığı hazırlık maçlarında Efeler 09 SFK'yı 4-0, Bursa Yıldırımspor'u 3-1 mağlup edip, Somaspor'a 1-0 yenilen Altınordu, lig öncesi Akhisar temsilcisi karşısında galip gelerek moral bulmak istiyor.

Kırmızı-lacivertliler, ligin ilk haftasında 27 Ağustos Pazar günü Nazilli Belediyespor'u ağırlayacak.

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