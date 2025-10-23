Altınordu sahaya moralli çıkacak

İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta 20 yaşındaki kalecisi Arif Şimşir'in iki penaltı kurtardığı maçta lider Batman Petrolspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalıp puanı kapan düşme hattındaki Altınordu'da moraller çok yükseldi. Oynadığı 8 maçta henüz galibiyetle tanışamayan kırmızı-lacivertliler, evinde oynayacağı Karacabey Belediyespor maçı için tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı.

Cumartesi günü Torbalı'daki karşılaşmayı kazanıp ilk galibiyetini almayı hedefleyen İzmir temsilcisi, kazandığı takdirde kendisi gibi düşme hattında olan rakibiyle puanları eşitleyecek. 7 puana sahip Karacabey Belediyespor'un 3 puan gerisinde yer alan Altınordu'da Teknik Direktör Namet Ateş, çıkışa geçeceklerine inandığını ve oyuncularının galibiyet hasretine son vereceğini söyledi.

