Altınordu, son 8 maçta 1 kez kaybetti

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta oynadığı son 8 maçında 5 galibiyet ve 2 beraberlik alırken bu süreçte sadece 1 kez kaybetti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 18 hafta itibarıyla topladığı puanlarla zirve takibini sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi; şu ana kadar 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 36 puanla 4. sırada yer alıyor.

Ligin en az kaybeden takımları arasında yer alan Altınordu, son 8 haftada ise önemli bir performansa imza attı. Bu süreçte sadece İskendersunspor’a kaybeden kırmızı-lacivertliler; Karaköprü Belediyespor, Altay, 1461 Trabzon FK, Adana 01 FK ve Afyonspor’u mağlup ederken; Sarıyer ve İnegölspor ile de berabere kaldı.

Böylece Altınordu, arka arkaya oynadığı ve sadece 1 kayıp yaşadığı 8 karşılaşmada toplayabileceği 24 puanın 17’sini toplamış oldu.

İkinci devrenin ilk maçında İnegölspor’la golsüz bere kalan İzmir ekibi, hafta sonu oynanacak Kepezspor müsabakasını kazanarak ikinci yarının ilk galibiyetini almayı istiyor.



Ersan Parlatan açıklanacak

İkinci devrenin ilk maçında İnegölspor’la deplasmanda golsüz berabere kalan Altınordu, yaşanan puan kaybının faturasını Teknik Direktör Olcay Şahan’a kesip genç çalıştırıcı ile yollar ayırma kararı almıştı.

İzmir ekibi, Şahan’dan boşalan teknik direktörlük görevi için kısa bir süre arayışa geçip, daha sonra 47 yaşındaki teknik adam Ersan Parlatan’la anlaşma sağladı. Deneyimli çalıştırıcı ile Altınordu’nun birlikteliğinin kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.