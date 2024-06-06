Altınordu, transfere devam ediyor

Altınordu, Alman ekiplerinden TS Dortmund takımında forma giyen stoper Ali Çırak’ı kadrosuna kattı.

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Altınordu, yaz transfer döneminin gelmesiyle birlikte kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İlk olarak teknik direktörlük görevine Olcay Şahan’ı getiren kırmızı-lacivertli ekip, daha sonra da oyuncu transferlerine yöneldi.

İzmir ekibi; Hüseyin Bulut, Bahattin Karahan ve Emre Aydınel’in ardından Almanya 5. Lig temsilcisi Türkspor Dortmund’dan 23 yaşındaki stoper Ali Çırak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen imza töreninde açıklamalarda bulunan Çırak, Altınordu’ya geldiği için mutlu olduğunu ifade ederek, “Bana bu imkanı sunan başta başkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmayı büyük bir şans olarak görüyorum. Buradaki tesis ve imkanları görünce karar vermek zor olmadı. Tüm antrenmanlarda ve maçlarda en iyi şekilde mücadele edeceğim. Güzel bir sezon bizi bekliyor” dedi.

A Takım Sportif Direktörü Murat Korkmaz da, “Altınordu 2024 projemiz kapsamında transfer çalışmalarımız devam ediyor. Hüseyin Bulut, Bahattin Karahan, Emre Aydınel’in ardından Ali Çırak’ı kadromuza dahil ettik. Sol ayaklı stoper olmasına rağmen fiziği ve olgunluğu ile ön planda olan bir futbolcu. Kendisini zaten yakından takip ediyorduk. Oynadığı takımla şampiyonluk yaşadı, İnşallah darısı gelecek sezon Altınordu’muzun başına. Bizler de şampiyonluk için güçlü bir takım kurmak için çalışıyoruz. Birkaç transferimiz daha olacak” diye konuştu.