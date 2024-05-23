Altınordu'ya altyapıdan takviye

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da sezonun bitmesinin ardından Teknik Direktör Atilla Küçüktaka ve ekibinin yanı sıra 12 oyuncuyla yolları ayırma kararı alan Başkan Seyit Mehmet Özkan, öz kaynak sisteminden yetişen 2 genç oyuncunun A takıma alınmasına karar verdi. İzmir ekibinde geçen sezon U19 takımında görev yapan 20 yaşındaki sol bek Mustafa Kocabaş ve aynı yaştaki merkez orta saha oyuncusu Tugay Güner, A takım kadrosuna dahil edildi.

Kırmızı-lacivertli kulüple geçtiğimiz yıllarda profesyonel sözleşme imzalayan iki genç futbolcunun yeni sezonda vitrine çıkarılacağı bildirildi. Mustafa şimdiye kadar 2'nci Lig'de 1 kez forma giyerken, Tugay profesyonel statüde şans bulamadı.