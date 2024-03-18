Altınordu'ya rahat yok

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda 1461 Trabzon'a 2-1 mağlup olan Altınordu'nun düşme hattıyla arasındaki puan farkı yeniden 6'ya düştü. Önceki hafta evinde düşme hattındaki Zonguldak Kömürspor'u 3-0 yenerek ateş çemberinin 9 puan üzerine çıkan İzmir ekibi, Karadeniz deplasmanından puan çıkaramadı. Zonguldak Kömürspor'un evinde Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 yenip 25 puana ulaşmasıyla, 31 puanda kalan kırmızı-lacivertliler yeniden stres yaşamaya başladı.

Grupta cumartesi günü lider Esenler Erokspor'u konuk edecek Altınordu, iç sahadaki galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Evinde çıktığı son 4 maçı kazanan İzmir temsilcisi 5'te 5 yapıp son haftalara avantajını koruyarak girmeyi hedefliyor. Stoper Alperen'in cezasının sona erdiği Altınordu'da bu kez diğer stoper Hasan sarı kart cezalısı durumuna düştü. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen sağ bek Furkan Metin'in durumu ise hafta içinde yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.