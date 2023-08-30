Altınordu'ya TFF'den özel ödül

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022-23 sezonu TFF Fair Play-Adil Oyun Ödülleri kapsamında Altınordu'ya özel ödül verdi.

İzmir temsilcisi, Uluslararası U12 İzmir Cup'ı yıllardır düzenleyerek ülke tanıtımına ve ülke futboluna verdiği destekten dolayı TFF Özel Ödülü'ne layık görüldü. TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törende Altınordu'yu Sportif Direktör Murat Korkmaz ile Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler temsil etti.

TFF'nin yapmış olduğu bilgilendirmede, "Altınordu, ülke futboluna sağladığı yenilikçi vizyon ve kazandırdığı örnek sporcuların yanı sıra U12 İzmir Cup'ı yıllardır organize ederek, ülke tanıtımına ve futboluna verdiği büyük destekten dolayı yeşil zeminlere değer ve güzellik katmaktadır. Bu özelliği ile Altınordu Futbol Akademisi'ne belirlenen konseptte ödül verilmesi uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

Altınordu temsilcileri ödülü, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden aldı.

