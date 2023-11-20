Altınordu, yeniden düşme hattında

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta oynadığı son 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Altınordu, 11 puanla düşme hattına geriledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son olarak hafta sonu oynanan maçta Afyonspor’a 1-0 kaybeden Altınordu, 3 puan hasretini 3 maça çıkardı.

Kırmızı-lacivertliler bu süreçte oynadığı maçlarda Erokspor’a kaybederken 1461 Trabzon ile de berabere kaldı.

Durum böyle olunca son 3 maçında 2 mağlubiyet 1 beraberlik alan İzmir ekibi, haftayı 11 puanla düşme hattının son basamağı olan 16. sırada tamamladı.

Altınordu, ilk 9 haftada galibiyet alamayıp 4 beraberlik 4 mağlubiyet alarak kötü günler geçirirken, 10. ve 11. haftada arka arkaya 2 maç kazanarak düşme hattından uzaklaşmayı başardı.

Altınordu, son 3 haftadan da 1 puan çıkarınca yeniden tehlikeli bölgeye geri döndü.

Öte yandan bu sezon toplam 15 gol üreten Altınordu, son iki maçında rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.

Türkiye U19 Milli Takımı’nın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası eleme turu ikinci maçında Belarus’a kornerden gol atan Altınordu’nun 2005 doğumlu orta sahası Furkan Yöntem, futbolseverler tarafından dikkatleri çekmeyi başardı.

Ayrıca 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu birçok kulübün de yakından takip etmeye başladığı öğrenildi.

Altınordu, son olarak Emircan Gürlük’ü Rusya Premier Lig ekiplerinden Orenburg’a 1.2 milyon Euro karşılığında satmıştı.