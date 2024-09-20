Altınordu Yusuf Acer'le vedalaştı

Öte yandan Altınordu'nun dış transferde Uşakspor'dan 1 yıllığına kadrosuna katıp daha sonra kiralık gönderme kararı aldığı ön libero Halil Can Cemali'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Kulüp bulamayınca elde kalan Halil Can'ın A takıma dönmesi beklenmiyor.

Altınordu’da A Takım Sportif Direktörü Murat Korkmaz, hafta sonu deplasmandaki Kırklarelispor maçından en iyi sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi. Lige iyi bir başlangıç yaptıklarını hatırlatan Korkmaz, "Sonuç odaklı bakıldığı zaman lige iyi başladık fakat eksikliklerimiz olduğunu biliyoruz.

Yeni oluşturulan bir takım olduğumuz için uyum süreci içindeyiz. A takım düzeyinde büyük oranda bir değişiklik yapıldığı için bu süreçler kolay olmuyor. Bu sürecin içinde puanlar toplamak bize ayrı katkı sağlıyor. Hafta sonu deplasmanda Kırklarelispor ile bir maça çıkacağız. Deplasman maçları zordur ama biz de bu deplasmandan en iyi sonuçla dönmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu. Korkmaz, gurbetçi yeni transferler ve takımın iyi bir hava yakaladığını söyledi.