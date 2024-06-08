Altınordu Yusuf Örnek'i transfer etti

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu, transfer çalışmaları kapsamında Alman ekiplerinden SV Lippstadt 08 takımından Yusuf Örnek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde düzenlenen imza töreninde 22 yaşındaki sağ bek kendisini Altınordulu yapan imzayı attı.

2023-2024 sezonun ilk yarısını FC Köln 2 takımında tamamlayan 22 yaşındaki oyuncu devre arasında SV Lippstadt 08 takımına transfer oldu. 2023-2024 sezonunda 34 maça çıkan yeni transfer bu maçlarda 2 gol attı.

İmza töreninin ardından Altınordu TV’ye konuşan Yusuf Örnek, aslen Kayserili olduğunu fakat Almanya’da doğup büyüdüğünü belirterek, “Burada olduğum için çok mutluyum. Altınordu için elimden geleni yapacağım. Hedefimiz şampiyonluk. Burada olmak benim için büyük bir şans. Başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz" dedi. A Takım Sportif Direktörü Murat Korkmaz da gelecek sezon şampiyon olmak için güçlü bir kadro kurma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.