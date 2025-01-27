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Altınordu zirveden uzaklaştı

Ajans Haberleri
  • 27.01.2025 12:11
  • Giriş: 27.01.2025 12:11
  • Güncelleme: 27.01.2025 12:11
Kaynak: DHA
Altınordu zirveden uzaklaştı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci devrenin ilk 2 maçından 1'er puan çıkaran Altınordu'nun zirveyle arasındaki puan farkı 10'a yükseldi. Deplasmanda İnegölspor'la 0-0 berabere kaldıktan sonra evinde 90+6'ncı dakikada yediği gol sonucu Kepezspor'la 1-1 berabere kalan İzmir ekibi şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde kaybetti. Ligde lider Sarıyer'le arasındaki puan farkı 6'dan 10'a yükselen kırmızı-lacivertliler, 37 puanla 4'üncü sırada yer buldu.

Altınordu'da ilk maçına çıkan teknik direktör Ersan Parlatan son anda yedikleri golle göreve 1 puanla başlama üzüntüsü yaşadı. İzmir temsilcisinin ara transfer döneminde Efeler 09 SFK'dan kadrosuna kattığı forvet arkası Uğur, kırmızı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti. Öte yandan yedek kulübesinde sarı kart gören stoper Mete Yıldız, Isparta 32 Spor deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü.

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