Altınordu zorlu virajda

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8'inci haftayı bay geçen düşme hattındaki Altınordu, pazar günü deplasmanda lider Batman Petrolspor karşısında en zor sınavlarından birini verecek. Ligde çıktığı 7 maçta galibiyet alamadan 3 puan toplayan İzmir temsilcisi; 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik alan 22 puanlı Batman ekibinin namağlup ünvanını sona erdirmeye çalışacak. Kırmızı-lacivertliler, iç sahada son yenilgisini 8 Ekim 2023'te Karşıyaka karşısında 2-1'lik skorla alan Batman Petrolspor'un kendi sahasındaki 30 maçlık yenilmezlik serisini bitirmeyi hedefliyor.

Altınordu bu hafta Batman'da galip gelmesi halinde ev sahibi ekip seyircisi önünde 2 yıl 11 gün sonra sahadan eli boş ayrılacak. Geçen sezon deplasmanda 2-1 yenildiği Batman Petrolspor'la evinde 0-0 berabere kalan Altınordu, Play-Off 3'üncü Tur'da eşleştiği rakibine elenmişti. Play-Off'ta Batman temsilcisine evinde 1-0 yenilen kırmızı-lacivertliler, deplasmandaki randevudan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sezon iç sahada 4'te 4 yapan Batman Petrolspor; 9 gol atıp, 3 gol yedi. Öte yandan Altınordu zorlu 90 dakika öncesi paintball etkinliği yaparak stres attı.

