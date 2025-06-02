Altınordu’da Keni Var Uzun kalıyor

Altınordu’nun başarılı futbolcusu Keni Var Uzun, gelecek sezon da İzmir temsilcisinin formasını giyecek.

TFF 2. Lig’de şampiyonluk için mücadele eden ancak play-off 3. turunda Van Spor’a elenerek 1. Lig şansını kaybeden Altınordu’da 25 yaşındaki Keni Var Uzun, gelecek sezonda İzmir ekibinde forma giymeye devam edecek.

İzmir ekibinin 2023-2024 sezonu öncesinde kadrosuna dahil ettiği Keni Var Uzun, bu sezon takımına 3 gollük katkı sağladı. İzmir ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 1.96 boyundaki golcü, "Bu sene 1. Lig’e çok yaklaşmıştık ancak olmadı. Önümüzdeki sezonda da hedefimiz bu olacak" diye konuştu.