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Altınordu’dan orta sahaya takviye

Ajans Haberleri
  • 24.01.2024 13:54
  • Giriş: 24.01.2024 13:54
  • Güncelleme: 24.01.2024 13:54
Kaynak: İHA
Altınordu’dan orta sahaya takviye

Altınordu, son olarak Sarıyer forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Eray Ataseven’i kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 17 puanla düşme hattının hemen üzerinde bulunan Altınordu, ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte orta sahaya bir takviye gerçekleştirdi. Kırmızı-lacivertli ekip, son olarak Sarıyer forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Eray Ataseven’i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ligin ilk yarısında Sarıyer forması giyen Eray Ataseven ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Oyuncumuza hoş geldin diyor ve Altınordu formamız altında kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

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