Altınordulu forvet İlkan Erzurumspor'da

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Altınordu'da forma giyen genç forvet İlkan Sever, 1'inci Lig ekiplerinden Erzurumspor FK ile anlaşma sağladı. İzmir temsilcisinin bu transferden 6 milyon TL bonservis ücreti alacağı, 20 yaşındaki gurbetçi santrforun bir sonraki satışından yüzde 30 pay elde edeceği öğrenildi.

Hollanda'da Viktoria '28 kulübünde futbola başlayıp 2023'te Altınordu altyapısına transfer edilen İlkan, kırmızı-lacivertli kulüpte profesyonel oldu. Bir sezon U19 takımında oynadıktan sonra A takım formasıyla geçen sezon 2'nci Lig'de 32 maçta 5 gol atan genç golcü bu sezon ligde 8 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri sarstı. İlkan, U20 Milli Takımı'nda da görev yaptı.

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