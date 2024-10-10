Altınordu’nun genç oyuncusu kupa tarihine geçti

Altınordu’nun akademi takımlarında forma giyen Mustafa Duru, Türkiye Kupası’nda Küçükçekmece Sinopspor’a attığı golle tarihe geçti.

Altınordu’nun akademi takımlarında forma giyen Mustafa Duru, Türkiye Kupası’nda attığı golle tarihe geçti. Altınordu U17 Takımı’nın yanı sıra U16 Milli Takımı’nda da forma giyen genç oyuncu (15 yaş 4 ay), 9 takım arkadaşı ile birlikte Küçükçekmece Sinopspor ile oynanan maçın kamp kadrosuna alınmıştı. Karşılaşmanın 46. dakikasında oyuna giren Mustafa Duru, 86. dakikada takımı adına bir gole imza attı.

Mustafa Duru, atmış olduğu bu golle Türkiye Kupası tarihinin en genç golcüsü oldu.





