Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Altınordu’nun kazanamama serisi 6 maça çıktı

Ajans Haberleri
  • 10.12.2023 11:58
  • Giriş: 10.12.2023 11:58
  • Güncelleme: 10.12.2023 11:58
Kaynak: İHA
Altınordu’nun kazanamama serisi 6 maça çıktı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta oynadığı son 6 maçta 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Altınordu’nun galibiyet hasreti devam ediyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 17. hafta mücadelesinde konuk olduğu Yeni Mersin İdman Yurdu ile 0-0 berabere kaldı.

Bu müsabakayla birlikte ligdeki galibiyet hasretini devam ettiren kırmızı-lacivertliler, bu süreçte oynadığı 1461 Trabzon, Van Spor FK ve Yeni Mersin İdman Yurdu ile berabere kalırken Erokspor, Afyonspor ve Diyarbekir Spor maçlarından da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Böylece Altınordu’nun 3 puan hasreti 6 maça çıkmış oldu. 

Öte yandan maç fazlasıyla düşme hattından kurtulan Altınordu, bugün oynanacak Kırşehir FK, Serik Belediyespor ve Adıyaman FK maçlarının sonucuna göre haftaya hangi konumda tamamlayacağı belli olacak. 

BirGün'e Abone Ol

 

 

 