Altıntaş’ta köy evinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Altıntaş ilçesi Beşkarış köyünde bir şüphelinin evinde yapılan aramada, uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ve kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Altıntaş ilçesi Beşkarış köyünde V.A. isimli şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 28 adet sentetik ecza, 6 adet extacy cinsi uyuşturucu hap, 5 gram kenevir tohumu, 1 adet tabanca,10 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan V.A. isimli şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.