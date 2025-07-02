Altıntaş’ta mermer ocağında iş kazası: 1 ölü

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde bir mermer ocağında kesme makinesinden fırlayan parçanın başına isabet ettiği işçi, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’ne yakın bir alanda faaliyet gösteren mermer ocağında çalışır vaziyetteki kesme makinesinden fırlayan parça, o bölümde çalışan mermer işçisi Seyit Ahmet Ersöz’ün (37) başına isabet etti. Ağır yaralanan Ersöz, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.