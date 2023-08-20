Altınyazı Barajı'nda doluluk yüzde 15'e düştü

Türkiye'de çeltik üretiminin yarısına yakınının gerçekleştirildiği Edirne'de binlerce dönüm araziyi sulayan Altınyazı Barajı'nda kuraklık ve tarımsal sulama nedeniyle doluluk oranı yüzde 15'e geriledi.

Uzunköprü ilçesinde bulunan ve kış yağışlarının yetersiz olması nedeniyle Meriç Nehri'nden su takviyesiyle tarım sezonu öncesi doluluk oranı yüzde 40'lara kadar ulaşan barajda son günlerde su seviyesi oldukça düştü.

Terfi istasyonları aracılığıyla su takviyesi yapılan nehrin debisinin yaz aylarında kritik seviyelere düşmesinin ardından barajda yaklaşık 6 milyon metreküp su bulunuyor

Geniş çeltik üretim alanlarının yer aldığı bölgede bulunan baraj, bu yıl 43 bin dönümlük çeltik arazisini suluyor. Gelişim dönemindeki çeltiğin sağlıklı büyümesi için yaklaşık 20 gün daha suya ihtiyacı bulunuyor.