'Alttaki', Gölge Sahne’de izleyiciyle buluşacak

'Alttaki' isimli oyun, 26 Nisan’da Gölge Sahne’de izleyiciyle buluşacak.

Oyun, Roland Topor’un “Masanın Altında” adlı eserinden uyarlanarak sahneye taşındı.

Bu sahneleme, Roland Topor’un absürt dünyasından ilham alarak günümüzün göç ve kimlik tartışmalarına dair bir yorum sunuyor.

MASANIN ALTINDAKİ ALANDAN DÜNYAYA BAKMA METAFORU

Oyunda, göçmenlerin varoluş mücadelesi ele alınıyor. Hikaye, masanın altındaki dar bir alandan dünyaya bakma metaforu üzerinden yorumlanıyor.

Oyun, aidiyet, emek ve görünürlük temalarını merkeze alarak Topor’un metnini çağdaş bir yorumla sahneye taşıyor.

“Alttaki” oyunu, Hasan Yavuz, Umut Şahin, Beyza Al ve Ahmet Said Yaşar’ın performanslarıyla hayat buluyor.

